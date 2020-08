Benedetta Rossi, che ricetta! Ecco come fare la pasta pane e cipolla. Piatto scoperto al mercato. Video

27 agosto 2020 a

Dal suo profilo Instagram fattoincasadabenedetta, Benedetta Rossi stupisce con un altro primo piatto da leccarsi i baffi. Questa volta la protagonista è la pasta pane e cipolle. Ancora una volta i follower dimostrano di gradire, visto che premiano con quasi 300mila visualizzazioni in poco più di un giorno i consigli di Benedetta, che come al solito oltre al video posta la spiegazione di come agire ai fornelli.

"Per preparare la pasta pane e cipolle - scrive Benedetta Rossi - mettiamo a bollire una pentola con abbondante acqua salata e facciamo cuocere i tortiglioni. Nel frattempo prepariamo le cipolle, il mio consiglio è di metterle in congelatore per 10 minuti, in questo modo non ci faranno lacrimare mentre le affettiamo. Trascorsi 10 minuti in congelatore tagliamole a fettine sottili. Portiamo una padella sul fuoco, versiamoci dell'olio extra vergine di oliva e il pangrattato. Facciamo tostare il pangrattato per un paio di minuti poi mettiamolo da parte in un piatto e lasciamolo raffreddare. Lo useremo alla fine!".



Benedetta continua a spiegare: "Riportiamo la stessa padella in cui abbiamo tostato il pangrattato sul fuoco, versiamo dell'olio extra vergine di oliva, aggiungiamo le cipolle tagliate a fettine e facciamole cuocere per 8 minuti circa. A metà cottura sfumiamo con il vino bianco e saliamo a piacere. Scoliamo la pasta e mescoliamo alle cipolle, una volta cotte. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo sulla pasta il pangrattato tostato. Mettiamo la pasta pane e cipolla nei piatti, aggiungiamo a piacere ancora del pangrattato tostato, del formaggio grattugiato tipo grana o pecorino, un pizzico di pepe e serviamo in tavola".

Benedetta conclude raccontando un aneddoto: "Un giorno mentre ero al mercato una signora molto anziana mi ha riconosciuta e mi ha abbracciato forte, poi mi ha passato questa ricetta... purtroppo non ricordo il suo nome ma volevo tanto ringraziarla!".