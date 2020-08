Benedetta Rossi, piace anche la ricetta dei funghi champignon fritti. Vediamo come si fanno

24 agosto 2020 a

Benedetta Rossi sul suo seguitissimo profilo Instagram stavolta si occupa dei funghi. Quelli champignon, per l'esattezza. E fritti. Il profilo è sempre lo stesso: fattoincasadabenedetta. E anche stavolta la ricetta proposta piace ai follower, visto che riesce a ottenere quasi 400mila visualizzazioni. Insomma anche stavolta un piatto da provare. Vediamo come lo propone Benedetta.

"Prepariamo i funghi champignon piccoli - scrive Benedetta - puliamoli bene e mettiamoli da parte in una ciotola. In un'altra ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo un pizzico di sale e sbattiamo con l'aiuto di una forchetta. Prepariamo una ciotola con della farina e una ciotola con del pangrattato. Paniamo i funghi passandoli prima nella farina, poi nell'uovo e in un'ultimo nel pangrattato. Portiamo una pentola sul fuoco e facciamo scaldare dell'olio per friggere. Quando l'olio sarà ben caldo, friggiamo i funghi fino a doratura, girandoli spesso, basteranno 3 o 4 minuti di cottura. L’olio per friggere alla perfezione deve essere a circa 170 gradi ma, se non abbiamo un termometro da cucina per controllare la temperatura dell'olio ed ottenere una frittura perfetta, possiamo fare la classica prova stecchino".

"Immergiamo uno stecchino lungo nell'olio - spiega ancora - e, quando si formeranno tante piccole bollicine sulla punta del nostro stecchino, l'olio sarà pronto per la frittura. Una volta cotti i nostri funghetti champignon scoliamoli su della carta assorbente, aiutandoci con una schiumarola e portiamoli in tavola, ancora caldi e croccanti, come contorno o antipasto sfizioso!".