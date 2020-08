Benedetta Rossi, la ricetta del finto diplomatico: come fare il dolce. Ingredienti e video

23 agosto 2020 a

a

a

Il finto diplomatico è la ricetta facile che propone Benedetta Rossi sul profilo Instagram fattoincasadabenedetta. Stavolta il video spiega come realizzare un ottimo dolce in maniera semplice. Idea che come al solito piace agli utenti che premiano il video insegnamento con quasi 500mila visualizzazioni. Del resto spesso fare il dolce è la cosa più complessa per chi ha a che fare con i fornelli.

Sul sito fattoincasadabenedetta.it viene pubblicata anche la ricetta stampabile, come al solito corredata da foto e spiegazioni dettagliate. Ma allora come fare per realizzare un finto diplomatico?

"Prima di tutto - spiega Benedetta Rossi - prepariamo la crema. In un pentolino versiamo il latte, aggiungiamo una scorza di limone e portiamo sul fuoco. In un’altra pentola rompiamo le uova e sbattiamo con una frusta, aggiungiamo lo zucchero e la farina poco a poco sempre mescolando per evitare che si formino grumi. Quando il latte è ben caldo spegniamo e togliamo la scorza di limone, aggiungiamo il latte alla pentola con le uova, lentamente e continuando a mescolare. Ora portiamo tutto sul fuoco, continuiamo a mescolare bene con la frusta, teniamo la fiamma media e vedremo la crema addensarsi entro un paio di minuti, quindi spegniamo il fuoco. Ora viene la parte divertente: dobbiamo assemblare il nostro finto diplomatico, mi raccomando deve sembrare vero altrimenti che gusto c’è? Prendiamo un vassoio o un piatto rettangolare, con queste dosi io ne ho usato uno di 35cm x 25cm. Prendiamo i crackers non salati e li disponiamo sulla base, un solo strato. Ci versiamo sopra un bel po’ di crema e spalmiamo cercando di mantenere la forma rettangolare. In una ciotola prepariamo una bagna con acqua e alchermes. Prendiamo i savoiardi e li passiamo uno a uno nella bagna, e li poggiamo sulla crema a formare uno strato. Ora versiamo la crema rimanente e spalmiamo bene. Facciamo un altro strato di crackers e mettiamo in frigo per due ore. Trascorso il tempo spolveriamo abbondantemente di zucchero a velo ed ecco pronto il nostro dolce! E’ già perfetto da portare in tavola, ma possiamo renderlo ancora più raffinato tagliandolo a quadrotti. Nel frattempo i crackers si sono leggermente ammorbiditi e la loro forma è perfetta per guidarci nel taglio, quindi otteniamo delle mini diplomatiche da servire sui pirottini in porzioni singole, proprio come si presentano in pasticceria. Sarà anche finto ma il gusto è perfetto, la crema e l’alchermes si sposano benissimo, provatelo anche voi e fatemi sapere cosa ne pensate. Il finto diplomatico è un dolce tutto da fotografare, aspetto di vedere le vostre versioni!".