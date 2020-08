Benedetta Rossi, la ricetta della sua calamarata: grande successo. Ingredienti e video

21 agosto 2020 a

Sul profilo Instagram fattoincasadabenedetta, la seguitissima Benedetta Rossi (3.2 milioni di follower) propone la Calamarata di Benedetta. Un piatto che evidentemente piace, visto che la video-ricetta colleziona la bellezza di 225mila visualizzazioni in meno di dieci ore. Nel post che accompagna il filmato, dopo aver elencato gli ingredienti, Benedetta spiega: "Per prima cosa laviamo e puliamo i calamari. Con l'aiuto di un tagliere affettiamoli ottenendo così tanti anelli, tagliamo anche i tentacoli a pezzetti. Quando l'acqua bolle, saliamola e buttiamo la calamarata. Nel frattempo che la pasta cuoce portiamo sul fuoco una padella capiente con abbondante olio extra vergine di oliva".

"Aggiungiamo uno spicchio d'aglio tritato e del peperoncino a piacere. Lasciamo soffriggere per un paio di minuti e aggiungiamo i calamari, mescoliamo e lasciamoli rosolare per circa un minuto. Sfumiamo i calamari col vino. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a pezzetti, saliamo a piacere e lasciamo cuocere per circa 5 minuti mescolando di tanto in tanto. A questo punto scoliamo la pasta al dente e mescoliamola in padella con i calamari, spegniamo il fuoco. Aggiungiamo una manciata di prezzemolo tritato. La nostra calamarata è pronta per essere portata in tavola!".