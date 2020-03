Serena Antoniotto ha messo laurea e master nel cassetto per seguire la sua più grande passione. quella di cucinare. Serena del resto ha seguito i corsi del Gambero Rosso, a Roma, per diventare esperta in comunicazione e giornalismo enogastronomico. Ma alla teoria ha preferito la pratica, anche perchè a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, la casa di campagna di famiglia nel frattempo era diventata l'agriturismo Terra Sabina. Qui Serena mette in pentola i prodotti del grande orto, del frutteto, dell'aia, dal momento che ci sono molti animali da cortile, usando l'olio extravergine d'oliva della Sabina degli olivi dell'azienda. Prodotti con cui prepara piatti come i maltagliati alle uova d'oca con broccolo romano e guanciale. Ma oltre alla terra che dà i suoi frutti Serena ha anche un altro patrimonio, forse più prezioso: i saperi della bisnonna, che in anni ormai lontani gestiva la locanda nella piazza di Poggio Mirteto. Una donna tosta, tra le prime a prendere la patente. E poi c'è la nonna, 97 anni ben portati, ancora molto attiva, che le dà una mano per preparare piatti particolari.

Scopri la preparazione della ricetta nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 5 marzo 2020