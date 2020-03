Ludovico Troncanetti, il pianista che gira il mondo con Siena nel cuore

Ludovico Troncanetti, pianista di fama internazionale, vive all'estero da anni e si esibisce in concerti in tutto il mondo: dalla Russia alla Germania, dalla Spagna all'Australia tanti sono i Paesi e i teatri che l'hanno e lo vedono in scena. Ma non dimentica le sue radici, che sono a Siena e in Toscana. Nella sua città natale torna appena può e di essa ama la gente, per la sua cordialità e allegria, la buona cucina, a cominciare dal ragù di Chianina, i panorami. Qui è nata la sua avventura di musicista, prima suonando la pianola di un cugino, poi studiando seriamente: a intuirne per prima il talento innato una professoressa della scuola media, Gabriella Mascolo, che lo spinse a "fare sul serio". Tra i suoi luoghi del cuore, a Siena, Santa Maria della Scala: qui ha anche cantato, con il coro della scuola.

Servizio completo nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 5 marzo 2020