Il maiale allo zenzero e aceto balsamico della Locanda di Mirandolina

Filetto di maiale rosolato in padella e cotto al forno: a renderlo particolare è la marinatura di una notte in brodo vegetale, un brodo vegetale con qualche ingrediente inusuale aggiunto durante la cottura, arricchito di zucchero di canna, zenzero fresco grattugiato, aceto balsamico. La marinatura diventerà, mentre il filetto cuoce, una salsa densa e cremosa, che accompagnerà la carne. La ricetta del Maiale allo zenzero e aceto balsamico è uno dei cavalli di battaglia di Susanne Lukowski de La locanda di Mirandolina, nel centro storico di Tuscania, in provincia di Viterbo. Un locale piccolo, che nella bella stagione si estende nello spazio esterno con vista sulla campagna della Tuscia, sotto un pergolato di glicine. In cucina e in sala Susanne, tedesca da quarant'anni in Italia, un tempo fotografa, diventata cuoca e locandiera (Mirandolina è anche B&B) per passione.

