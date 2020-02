Sebastiano Lo Monaco racconta il suo legame con Rieti

L'attore siciliano Sebastiano Lo Monaco più volte ha calcato le scene del teatro Flavio Vespasiano di Rieti e ha dato voce, in più edizioni, ai libri finalisti del premio letterario città di Rieti. Ma il suo legame con la città è di lunga data e non è fatto solo di eventi legati alla sua professione. "Qui mi sento a casa", confessa Sebastiano Lo Monaco, che nella città della Sabina ha amicizie personali, a cominciare da Gianfranco Formichetti, attualmente assessore comunale alla Cultura, e un rapporto forte con gli spettatori che, a Rieti, non mancano mai l'appuntamento con i suoi spettacoli, in un rapporto reciproco.

