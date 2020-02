Tagliatelle alle olive Raja dell'agriturismo Santo Pietro di Fara Sabina

Le tagliatelle alle olive Raja sono un piatto squisito, se preparate con gli accorgimenti giusti. Tagliatelle fresche all'uovo, guanciale, carne macinata di maiale e manzo, poco aglio e poca carota sono gli ingredienti base. A raccontare i segreti per preparare al meglio questo piatto è Giacomo Corradini, dell'agriturismo Santo Pietro, di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Nella cucina del ristorante Santo Pietro alcune "cuoche di campagna", preparano i piatti della tradizione. "E' meglio usare le oliva Raja fresche - spiega Corradini - buonissime non solo in questa preparazione, ma in mancanza vanno bene anche le olive in salamoia. E chi è più bravo in cucina, e anche paziente, con un piccolo trucco può preparare un piatto davvero speciale".

