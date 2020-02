Gubbio in inverno ha una sua bellezza, e in questa stagione il centro storico, non affollato dai turisti, è davvero godibile. Nel giro di poche centinaia di metri si trovano edifici importanti, che raccontano la storia di una città che è stata tra le più importanti di Italia, e che sempre più viene svelata e mostrata. Palazzo dei consoli, palazzo ducale, quest'ultimo oggetto di recenti scavi che, nelle sue vicinanze, hanno recuperato i resti di costruzioni precedenti. Luoghi raccontati da pannelli che permettono, anche nel giro di una breve visita, di leggere e capire la Storia e le storie della città. Ma anche il parco Ranghiasci, nel cuore del centro storico, nato a metà Ottocento, e che fa da raccordo tra diversi luoghi della città, compreso il quartiere di San Martino, popolare e vivace.

Scopri l'itinerario completo nell'inserto Terra e Gusto del Corriere del 6 febbraio 2020