Siena vista dalla modella Federica Regnani, fidanzata del fantino Gingillo

Per Federica Regnani, top model che sfila per firme come Gucci, Siena è sinonimo d'amore, a tutto tondo. Trova fantastica la città, adora la cucina senese e qui ha anche trovato il grande amore, il fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, vincitore di tre Palii. I ricordi di Siena che Federica elenca iniziano quando era bambina e, a dieci anni, ha avuto l'occasione di assistere, per la prima volta, al Palio di Siena. Era il 2003 e, ricorda Federica, "vinse la Selva con Antonio Villella detto Sgaibarre su Zodiach". Non immaginava che anni dopo si sarebbe fidanzata con un fantino: a Siena, insieme, passeggiano nel centro storico, di cui amano le bellezze, come il Duomo, e apprezzano la tranquillità, ma percorrono i sentieri della campagna di Siena a cavallo, ammirando il paesaggio.

