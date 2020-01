L'associazione Motociclisti Sabinacci di Montebuono ha studiato un percorso in motocicletta tra borghi e territori della Sabina, per il piacere degli appassionati di questo mezzo. Un modo diverso di visitare i luoghi, che propone un turismo lento per gustare paesaggi e bellezze artistiche, per guardare borghi, oliveti e vigneti con un occhio diverso. Il percorso percorre di pari passo il Cammino dei Bianchi, un itinerario sulle terre un tempo abitate dagli appartenenti a questo movimento pacifista religioso, ultimo grande fenomeno di devozione popolare medievale in Italia, le cui tracce si trovano a Leonessa, a Montebuono, e in altri borghi. Il percorso è naturalmente una traccia che tutto possono seguire, godendo anche della buona cucina e degli eccellenti prodotti tipici di questi luoghi, a cominciare dall'olio extravergine d'oliva e dal vino.

Servizio completo nell'inserto Terra e Gusto del Corriere del 16 gennaio 2020