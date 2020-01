Marco Marzocca, Arezzo e la Giostra del Saracino

Marco Marzocca, attore, comico e imitatore racconta Arezzo, l'Aretino e la Toscana, cui l'artista romano è molto legato, tanto da portare la famiglia d Arezzo per assistere alla Giostra del Saracino, che, dice: "è una splendida manifestazione che dà lustro a tutto il mondo". Ma, ammette, della Toscana ama anche Siena e proprio questa città, e il Palio, sono stati meta di una gita con i figli. Del Senese cita anche Chiusi e San Casciano. Ma tanti borghi dell'Italia centrale, a due passi da Roma e tanto diversi tra loro, ognuno con le sue caratteristiche, sono nel suo cuore: in Umbria Todi, e poi Viterbo. Città, quest'ultima, che gli ricorda le riprese del maresciallo Rocca, uno dei personaggi più noti della fiction tv, interpretato da Gigi Proietti. Gigi per Mazzocca è un amico da tempo, da quando si recava nella farmacia della famiglia Mazzocca e l'avvenire d'attore di Marco era ancora solo un sogno.

Intervista completa nell'inserto Terra e Gusto del Corriere di giovedì 16 gennaio 2020