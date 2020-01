La cucina popolare del ristorante Il Vecchio Mulino di Lubriano in Provincia di Viterbo

Un pollo, le interiora del pollo, patate, finocchio selvatico, olive taggiasche, olio extravergine della Tuscia, sale e pepe. Sono i semplici ingredienti del Pollo ripieno alla Viterbese, che Barbara Pettinelli prepara nella cucina del ristorante Il Vecchio Mulino di Lubriano, in provincia di Viterbo. Un locale piccolo, con una veranda e una magnifica vista sui calanchi e Civita di Bagnoregio. Qui si possono gustare i piatti tipici di questo territorio, che è nel Lazio, ma a confine con Umbria e Toscana, la cui tradizione gastronomica è fatta di intrecci e contaminazioni. Barbara ama anche qualche variazione sul tema, come la pappa col pomodoro, ricetta tipica della vicina Toscana, che prepara in una versione tutta sua.

Servizio completo nell'inserto Terra e Gusto del Corriere del 9 gennaio 2020