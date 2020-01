Le fregnacce sono una pasta fresca fatta in casa dall'aspetto sghembo, da condire in vari modi. Pina de Angelis, titolare con il fratello Federico della trattoria La Quercia di Montenero Sabino, in provincia di Rieti, le condisce con una salsa ai funghi porcini (cui consiglia di unire degli champignon, per ottenere un sapore più delicato), pomodoro, aglio, olio e peperoncino. Le fregnacce alla Sabinese sono uno dei piatti forti del suo menu, che si ispira alla cucina casalinga del posto , e propone fettuccine fatte in casa, carni alla brace, cacciagione e altri piatti del territorio. Una cucina cui non è estranea l'esperienza trasmessa da nonna Augusta, prima a cucinare in quella che era l'osteria di famiglia nata nel 1970.

