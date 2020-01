Francesco Melzi d'Eril: "Siena luogo del cuore"

Francesco Melzi d'Eril, produttore cinematografico (tra gli ultimi successi "Chiara Ferragni-Unposted") si è fermato a Siena per amore di Alessandra Libretti, diventata sua sposa e madre dei suoi tre figli, Anna, Giacomo e Guido. Ma è stato subito amore anche per la città e il suo territorio: da Montalcino con i suoi vini alle Crete senesi e la Valdarbia. Dove c'è una grande ricchezza di "paesaggi mozzafiato e il cibo è un patrimonio". Tanti i ricordi accumulati nel corso degli anni, dai pranzi di Natale on famiglia secondo tradizione, con cibi come i salamini di cinghiale, il freddo della notte e i cavalli, una costante della sua vita che è anche una tradizione di famiglia: il padre fu il costruttore dell'ippodromo di Follonica.

Intervista completa nell'inserto Terra e Gusto del Corriere del 2 gennaio 2020