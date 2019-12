Crostini con i fegatini alla maniera toscana: la preparazione

Sudafrica

Video. Lite per questioni stradali finisce a botte, volano i cazzotti. Incredibili immagini dal Sudafrica

Le immagini arrivano dal Sudafrica e sono l'ennesima conferma di come un litigio per futili motivi, come può essere quello per una questione stradale, possa trasformarsi in una vera e propria scazzottata. Il video, pubblicato su liveleak.com, dura appena una manciata di secondi, ma sono sufficienti per vedere un uomo letteralmente preso a cazzotti da un altro individuo. Prima si vede un tipo con ...