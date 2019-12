Crema di ceci di Capena con melanzana sott'olio

La crema di ceci di Capena, insaporita da quadratini di melanzana sott’olio, prodotti questi ultimi in un laboratorio artigianale di Nerola, sono il cavallo di battaglia di Maria Luisa Conrado, una laurea in Psicologia messa nel cassetto per seguire la passione per la cucina, condivisa con il marito Alessandro Fanti, istruttore di nuoto che affianca Maria Luisa stando in sala. Maria Luisa e Alessandro gestiscono, da dieci anni, a Monterotondo, nella Sabina romana, quasi alle porte di Roma. La Rocca del Gusto. Piatti della tradizione rielaborati, ma sempre di gusto italiano, principi etici come la scelta di carni di bovini e animali allevati all’insegna del benessere animale e di ortaggi e legumi coltivati nel rispetto dell’ambiente, sono la linea guida dei loro menu.