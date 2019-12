Alessio Boni ama la Valdichiana dove ha deciso di abitare quando, per il suo lavoro d'attore, non è in giro per il mondo: ha restaurato un antico casolare, dove cerca pace e tranquillità lontano dai riflettori. Della Valdichiana ama i silenzi, il paesaggio e anche la cucina e i prodotti del territorio: gusta con piacere olio extravergine, vino, piatti come la ribollita e i pici al ragù di Chianina. La prima volta che è arrivato in Valdichiana, quasi per caso, si è sentito subito a casa, anzi ha provato un'attrazione immediata per questi luoghi. Correva l'anno 2000, e più tardi ha fatto una sorprendente scoperta: qui ha le sue radici, i Boni sono di Cortona, fu un suo antenato, Onofrio, a lasciare la città e trasferire altrove la famiglia.