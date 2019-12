Pappa alla zucca su crema di formaggio

Pappa alla zucca preparata con la stessa tecnica della pappa al pomodoro (raccomandato il pane cotto in forno a legna) perché si devono sempre usare prodotti di stagione, e in inverno la zucca è regina degli orti, trasformata in polpette ovali, servite su un letto di crema di formaggio, addensata se necessario con crema di riso, e spolverizzate con amaretti sbriciolati. Così Giuseppe Quaranta, del La Posta del Poeta di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, scompone varie ricette e le ricompone in una sola, nel ristorante di cui è chef e socio, unico, forse, al mondo dove il menu è a sorpresa e si scopre solo quando portano i piatti in tavola. “Una scelta - dice Quaranta – utile a proporre un giusto rapporto tra qualità e prezzo ed evitare sprechi”, e ne spiega i motivi.

Servizio completo nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 5 dicembre