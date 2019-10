Bagnoregio e i "profumi d'autunno"

Bagnoregio è nota in tutto il mondo per il vicino borgo di Civita, posizionato nella Valle dei Calanchi, cui si accede attraversando un suggestivo ponte lungo trecento metri, unico collegamento tra la città e il resto del mondo, per i palazzi antichi e l’aspetto rinascimentale. Sabato 12 e domenica 13 ottobre la città diventa scenario di Profumi d’autunno, un’occasione per degustare i vini e i prodotti tipici dell’Alta Tuscia.

