Pizzicotti al sugo piccante

Acqua, farina e niente altro sono alla base dei pizzicotti, piatto tipico del Reatino, che Felice Rufini prepara nel suo ristorante che si trova in pieno centro a Rieti, La Piazzetta. Per condire i pizzicotti Felice usa un sugo preparato con pochi ingredienti, olio, aglio, peperoncino (parecchio, il sugo deve essere piccante) e pomodoro, con giusto un po’ di sale. Consiglia di non accompagnare il piatto con formaggio e spiega: “La mia cucina prediletta è quella povera, ho adottato la ricetta più vecchia e semplice”. Felice, cuoco, ristoratore e anche scultore di successo, propone piatti della tradizione ma anche a base di prodotti biologici.

Scopri la preparazione del piatto nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 2 settembre 2019