Le sculture di Mimmo Paladino tra arte e monumenti di Arezzo

Migranti, Salvini: no alleanza contro natura Pd-M5S

Recco, 14 ago. (askanews) - "Pensate in che Paese strano viviamo, un avvocato del Tribunale amministrativo del Lazio vuole dare il permesso di sbarcare a una nave straniera piena di immigrati. Ancora nelle prossime ore firmerò il mio no, io complice dei trafficanti di esseri umani non sarò mai". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook da Recco ...