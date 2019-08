Il fascino senza tempo di Ferento

Ferento, insediamento etrusco romano alle porte di Viterbo val bene una visita, in particolare in queste settimane: conserva un bellissimo teatro dove ad agosto vanno in scena spettacoli con artisti come Quartullo e Capossela, nelle vicinanze altri resti archeologici , e c’è anche la possibilità di assistere a rievocazioni storiche. E per chi ama la buona cucina ci sono strutture davvero per tutti i gusti, che offrono piatti della tradizione e altri creativi, ma con giudizio.

Servizio completo nell'inserto Terra e gusto del Corriere dell'Umbria del 29 luglio 2019