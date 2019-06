Incidente sul Rato, non ce l'ha fatta l'uomo di Soriano

Sbanda con l’auto e finisce fuori strada. Soccorso, viene portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma il giorno dopo la situazione peggiora. Viene messo in rianimazione, ma non c’è nulla da fare: alle 18 di mercoledì il decesso.

L’uomo, Riccardo Carinella, 49 anni, di Soriano nel Cimino, è morto così all’ospedale di Terni. La vettura a bordo della quale viaggiava, percorreva la Flaminia in direzione Spoleto. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, all’altezza del bivio di San Carlo, appena fuori dal capoluogo umbro (periferia est). Nello schianto non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia insieme ai vigili del fuoco e al 118. Carinella lascia la moglie e una figlia 16enne.

I funerali non sono stati ancora fissati, in quanto il corpo è a disposizione della Procura ternana. Probabilmente, se la salma non viene consegnata alla famiglia entro domani mattina, se ne riparla lunedì. All’arrivo in ospedale, gli era stata riscontrata una frattura al femore. Brutta, ma nulla avrebbe fatto presagire il decesso. Infatti, la sera di martedì la figlia aveva scritto su Facebook che le condizioni del padre erano discrete. Ma poi, nelle ore successive, sono insorte le complicazioni che hanno portato al peggio.

“E’ arrivato in ospedale con la frattura al femore e con difficoltà di respirazione, poi è stato collocato in terapia intensiva, ma mai avremmo pensato a un epilogo del genere”, dice l’assessore di Soriano, Piero Nicolamme, che lo conosceva molto bene. “La morte di Riccardo Carinella ha fatto sprofondare un intero paese nello sconforto. Personalmente era come un fratello”, commenta invece con voce commossa il sindaco Fabio Menicacci.