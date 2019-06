Due pitbull aggrediscono un cane e il suo padrone

Un ternano di 60 anni che stava portando a spasso il suo cane è stato aggredito giovedì mattina 20 giugno in via Alfredo Casella, quartiere Borgo Rivo, da due pitbull fuoriusciti all'improvviso dal cancello di un'abitazione privata. I due pitbull si sono avventati sul cagnolino dell'uomo, ferendolo in modo serio, e ferendo anche il padrone che ha cercato di difenderlo. I due pitbull sono stati fermati dai proprietari. Il sessantenne è stato condotto al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Santa Maria dove è stato curato per le ferite procurate dai morsi mentre il suo cane soccorso dagli uomini del servizio veterinario della Usl2 è stato trasferito in una clinica. Le sue condizioni sono gravi. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due cani siano fuggiti sulla strada sfuggendo al controllo dei padroni per un malfunzionamento del cancello elettrico dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Terni.