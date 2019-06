Traffico internazionale di droga: in manette anche un ternano

Cento finanzieri del comando provinciale di Pavia, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e il supporto dei comandi di Milano, Napoli e Terni hanno eseguito, martedì 18 giugno, 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti degli appartenenti a un’organizzazione criminale che importava cocaina purissima dal Perù. Tra le persone finite in manette c'è anche il ternano Mirko Greggio, già arrestato due anni fa dai carabinieri per il fatto che percepiva una pensione d'invalidità come finto cieco. I militari lo filmarono mentre faceva il guardialinee su un campo di calcio. Nel corso dell’operazione antidroga “Huarango” i finanzieri hanno sequestrato 20 chili di cocaina e scoperto che una bambina di soli 11 anni era stata utilizzata, a sua insaputa, come corriere della droga. La piccola era stata fermata allo scalo aereo di Malpensa mentre tornava dal Perù con un pacchetto nello zaino di cui non conosceva il contenuto.