Raid in una casa, svuotata la cassaforte

A Terni i carabinieri sono sulle tracce dei ladri che hanno svaligiato un'abitazione in via Narni, svuotando la cassaforte. I banditi, stando alle segnalazioni di alcuni testimoni, erano tre. Non appena i padroni di casa sono usciti, hanno forzato la porta e poi si sono dedicati alla cassaforte con un frullino. Il bottino ammonta a svariate migliaia di euro.