Cani maltrattati, fioccano le multe

A Terni le guardie zoofile volontarie del Wwf in azione contro i maltrattamenti di animali. In un caso è stato trovato, all'interno del giardino di un'abitazione, all'apparenza disabitata, un cane molto anziano legato stabilmente a una catena fissa di ferro e con accanto soltanto un secchio con all'interno acqua putrida. Gli stessi volontari hanno individuato anche un cane più giovane tenuto su un terrazzo di due metri per due, senza cuccia e con le finestre chiuse. Sono dunque scattate le multe in questi come in altri casi riscontrati dalle guardie del Wwf ternano.