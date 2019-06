Il superboss Graviano rivela dove si trova un pentito

Strage di Christchurch, Tarrant si dichiara innocente

Roma, 14 giu. (askanews) - Sono arrivati alla spicciolata, chi in stampelle, chi in sedia a rotelle, ma tutti. I feriti e i sopravvissuti dell'attentato alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove sono morti 51 fedeli lo scorso marzo. E Brenton Tarrant, l'uomo accusato del massacro, si è dichiarato non colpevole rispetto a 51 accuse di omicidio, oltre a dirsi innocente rispetto alle 40 ...