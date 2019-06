L'Asl chiude le cucine dell'ospedale

L’Asl Umbria 2 ravvisa “gravi carenze igienico sanitarie” nelle cucine dell’ospedale Santa Maria, nel corso di un sopralluogo svolto nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno 2019, e ne dispone la chiusura.

La vicenda resta sotto silenzio per quasi 24 ore fino a quando, ieri all’ora di pranzo, la ditta che serve i pasti ai pazienti dell’ospedale – la All Foods – lo fa con notevole ritardo, al punto da consigliare la direzione aziendale del Santa Maria di diffondere una nota di scuse ai pazienti. Dalla quale si evince che qualcosa di anomalo deve essere successo.

E nella serata di giovedì 13 il dipartimento di prevenzione dell’Asl 2 conferma e il sopralluogo e la chiusura, ivi comprese le “gravi carenze igienico sanitarie” di cui sopra. Il provvedimento di chiusura, fa sapere in via ufficiale ancora l’azienda sanitaria, è stato preso “a tutela della salute dei pazienti”.

L’azienda ospedaliera, per ora, ha porto le sue scuse per i disservizi, facendo intendere che, comunque, la cosa non finirà qui.

“La ditta fornitrice del servizio ristorazione mensa, per motivi che sono in corso di approfondimento - ha scritto la direzione ospedaliera - ha fornito nella giornata del 13 giugno, in notevole ritardo il pasto di mezzogiorno per i degenti dell'ospedale Santa Maria di Terni. E’ stato comunque rispettato, grazie alle procedure d’urgenza, l'orario del vitto per i pazienti con diete speciali (come i diabetici). La direzione aziendale si scusa con tutti i pazienti per il disservizio e annuncia che sono in corso gli accertamenti del caso, cui seguiranno tutte le dovute azioni conseguenti anche in termini risarcitori nei confronti dei soggetti coinvolti”.