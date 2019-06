Acquistava droga comprata in Belgio per rivenderla in città

C’è anche un albanese di 37 anni che vive a Terni, Rudenc Medolli, tra le persone per le quali la Direzione Distrettuale Antimafia ha chiesto una misura restrittiva nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di droga, denominata Operazione Undergound, culminata in una serie di arresti all’alba di ieri e al sequestro di 700 grammi di cocaina.

A condurre le indagini e dare attuazione alle richieste dei giudici sono stati i carabinieri di Viterbo, che sono entrati in azione proprio nella città dei Papi, ma anche in Spagna e, per l’appunto, a Terni.

Secondo l’accusa, il 37enne, con precedenti specifici, si sarebbe rifornito di cocaina da un conterraneo di 44 anni, che vive a Viterbo ed è ritenuto dagli investigatori il promotore e l’organizzatore del giro di stupefacenti.

Sempre secondo gli inquirenti, quest’ultimo si sarebbe occupato in prima persona di andare ad acquistare la droga in Belgio. E il 37enne che vive a Terni, sempre secondo l’esito delle indagini, l’avrebbe poi venduta in città. Ora è ai domiciliari.