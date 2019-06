"Volevo fare la tatuatrice, ora non so cosa mi aspetta"

“Non avrei immaginato di essere la vincitrice del Grande Fratello 16. In quel momento quando Barbara D’Urso ha gridato il mio nome non mi sembrava vero. Un sogno che si è realizzato: prima di partecipare al reality e poi la vittoria”.

Martina Nasoni, 21 anni, si è concessa mezza giornata a Terni, nel pomeriggio di martedì 11 giugno 2019, all'indomani della vittoria al Grande Fratello 16, proclamata lunedì notte. (LEGGI)

Una vittoria celebrata con un post addirittura dal vice premier, Matteo Salvini. (LEGGI)

Per Martina, nuova stella del firmamento dei reality, solo un passaggio fugace nell’abitazione di Borgo Bovio per salutare tutti coloro che hanno fatto il tifo per lei, per due mesi, nella casa più spiata d'Italia. Oggi, infatti, spiccherà di nuovo il volo per partecipare alla trasmissione della D’Urso.

“Al momento – sottolinea Martina – mi sembra un sogno essere di nuovo a casa mia, dove sono nata e cresciuta, vedere le mie cose e soprattutto i miei genitori con cui ho un grande legame. E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito molto dentro, quella del GF. Devo dire che è stato un modo per conoscere nuove persone, ma anche un’occasione di confronto con me stessa. Alcune volte, come in tutte le convivenze, ci sono stati alti e bassi, ma ho sempre saputo far valere le mie ragioni”.

Il futuro di Martina è tutto da scrivere.

“Prima del GF frequentavo un corso per diventare tatuatrice, ora non so cosa farò. Il mondo dello spettacolo? Dovrò capire se potrò continuare a farne parte e in che modo, ma sono convinta che arriveranno di sicuro cose nuove e belle”.

Martina ha trionfato per semplicità e schiettezza, oltre che per la sua bellezza. Inoltre ha incuriosito all’inizio il fatto che sia stata “musa” ispiratrice della canzone “La ragazza col cuore di latta” che Irama ha scritto e cantato all’ultimo Festival di Sanremo. Soffre di un disturbo cardiaco congenito, ma ama la vita e vive ogni minuto come un dono, combattendo contro i suoi limiti. E’ da sempre appassionata di canto, arte e recitazione.

La vincitrice del GF è subito partita per Milano per partecipare a "Live - Non è la D'Urso", su Canale 5, in programma in prima serata mercoledì 12 giugno 2019.

