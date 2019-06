Anche Salvini celebra la vittoria di Martina

Alle 2 di notte ha rivolto un pensiero anche a Martina Nasoni, la ternana vincitrice del Grande Fratello 16 (LEGGI).

Il vice premier e ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha postato sulla sua seguitissima pagina Facebook la foto della bella ternana, nel momento della proclamazione, aggiungendo: "E anche quest'anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita", aggiungendo un emoticon sorridente che fa l'occhiolino.

Per Martina, quindi, si sono aperte le porte per la grande popolarità e il grande successo, mentre a Terni parenti e amici festeggiano per la vittoria che, particolare neanche tanto trascurabile, le farà incassare anche i 100 mila euro messi in palio dalla produzione.