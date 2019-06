Martina Nasoni seconda favorita per i bookmakers

Martina Nasoni è tra le grandi favorite per la vittoria finale del Grande Fratello, la cui ultima puntata è in programma in prima serata, su Canale 5, lunedì sera, 10 giugno 2019, dopo nove settimane nella "Casa".

La quota della ternana è di 2,75, seconda solo a il trevigiano Enrico Novarin, pagato 2,25 volte la posta, nella lavagna di Sisal Matchpoint.

Oltre a Martina ed Enrico, in lizza ci sono anche Gennaro Lillo, pagato 4,50 volte la posta, e Gianmarco Onestini (6,00 la quota), considerati quindi meno favoriti.