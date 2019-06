Scoperto vero e proprio "magazzino del furto"

E' un vero e proprio magazzino del furto, quello che è stato scoperto dai carabinieri di Arrone nel garage di un 53enne, di nazionalità italiana.

Secondo gli investigatori dell'Arma si tratta infatti di refurtiva provenienti da decine di furti, in abitazioni come in garage e cantine, pronta per essere immessa sul mercato nero.

Tra il materiale rinvenuto, e posto sotto sequestro giudiziario, risultano avvitatori e trapani elettrici e a batteria, pistola termica, seghetti alternativi, levigatrici rotative, set di chiavi da lavoro, set di chiavi per idraulica, saldatori, decespugliatore, avviatore per autovetture, un pc portatile, kit per scrittura manuale, ricetrasmittenti, chitarre, motoseghe, pompa a iniezione per autocarro, saldatrici e persino due chitarre, una classica e l'altra elettrica.

Ad una prima stima, il valore complessivo della merce sarebbe di circa 8mila euro.

I carabinieri di Arrone (stazione in vocabolo San Francesco s.n.c., tel. 0744.389125, orario di apertura al pubblico 10-13) sono a disposizione per il riconoscimento del materiale da parte dei legittimi proprietari.