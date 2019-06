Sparito nel nulla il pappagallo Cico

Condurrà "Con il cuore"

Assisi, Carlo Conti: "L'Umbria mia seconda terra"

Anche quest’anno Carlo Conti condurrà “Con il cuore, nel nome di Francesco” la serata di solidarietà promossa dai frati del Sacro Convento di Assisi per aiutare le mense francescane e realizzare numerosi progetti solidali in tutto il mondo. In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento - che lunedì 10 giugno si potrà seguire in diretta su Rai 1 alle 20.35 - ha salutato gli ...