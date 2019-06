Giovane ferito nell'auto che si ribalta

Un giovane di Avigliano Umbro è rimasto ferito in modo non grave in un incidente, che si è verificato durante la notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, lungo la strada provinciale 37. La sua Audi A3 è uscita di strada per poi ribaltarsi. L'automobilista stava percorrendo la strada tra Avigliano Umbro e la frazione di Dunarobba. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Rossa.