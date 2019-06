Scuola per genitori con Paolo Crepet

Confartigianato Imprese Umbria ha organizzato la Scuola per genitori “Insieme per crescere”. A Terni il primo appuntamento è stato con Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore. La folta platea presente ha ascoltato e interagito durante la lezione del professore che ha ampiamente spiegato che cosa per lui significhi “educare alla passione con passione”. Il ciclo di seminari riprenderà a settembre.