Ottocentomila euro di lavori per il sogno mondiale

Milleottocento saranno solo atleti e accompagnatori, in rappresentanza di una cinquantina di nazioni da ogni parte del mondo.

Come già avviene per altre gare internazionali, come il Memorial D’Aloja, per farli dormire e mangiare andranno tutti esauriti alberghi e ristoranti non solo del Ternano, ma anche della vicina provincia di Rieti. E al D’Aloja di nazioni ne sono rappresentate poco più di 30 (32 l’ultima edizione).

Ecco perché ottenere l’organizzazione dei campionati del mondo di canottaggio è per Terni, la provincia e tutto il territorio qualcosa che va ben al di là della semplice valorizzazione del lago di Piediluco.

L’assegnazione avviene, da parte della federazione internazionale, due anni prima dell’evento. Piediluco è quindi in lizza per il 2021, ma potrebbe slittare anche al 2022, se i tempi tecnico- burocratici andranno per le lunghe.

Propedeutica alla speranza di vedersi assegnata tale organizzazione è la realizzazione di tutta una serie di lavori per i quali ci sono già progetto, fondi stanziati o impegni comunque sottoscritti - per circa 800 mila euro - rispettivamente da Regione Umbria, Fondazione Carit ed Erg (quelli che mettono i soldi), poi Federcanottaggio, Comune di Terni e Circolo Canottieri Piediluco.

