Ocriculum AD 168, tre giorni con gli antichi romani

Chiara Rossi

Un viaggio indietro nei secoli, fino al tempo dell’imperatore Marco Aurelio, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico. Inizierà oggi pomeriggio, venerdì 7 giugno, e durerà fino a domenica 9 giugno l’evento Ocriculum AD 168, promosso dall’Associazione Ocriculum in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Soprintendenza Archeologica e Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e la Pro-Loco di Otricoli e Poggio.

La rievocazione, giunta alla sua ottava edizione, è stata organizzata per chi vuole immergersi nella storia antica, rivivendo la suggestione di un municipio romano del II secolo dopo Cristo. I visitatori potranno assistere a scene di vita dell’epoca fedelmente ricostruite, varcando l’arco di ingresso realizzato grazie al lavoro dei mastri degli studios di Cinecittà. Partendo da qui e cambiando le monete odierne in aurei, sesterzi ed assi (una delle particolarità che attira la curiosità dei turisti), attraverso la macchina del tempo, si potrà tornare indietro di quasi duemila anni.

Oltre alle scene di vita, come tutti gli anni, il municipio si ravviverà attraverso diversi spettacoli e riti, tra cui il matrimonio romano e il convivio, le danze antiche, il funus, il rito alla dea Valentia (la dea di cui è attestato il culto nella sola Ocriculum), il rito dei rosaliae signorum (un particolare rito che unisce le rose alle legioni), i ludi piscatori (al porto un suggestivo rito al dio vulcano e i grandi ludi gladiatori all’anfiteatro romano).

Novità di quest’anno lo spettacolo teatrale serale, stasera e domani, dell’Aulularia di Plauto, commedia conosciuta anche con La Pentola d’Oro. Ma Ocriculum AD 168 non è solo storia e rievocazione ma anche enogastronomia che, se da un lato ricostruisce ambienti storici come una popina, la tavola fredda romana, un thermopolium, la tavola calda e una mensa agricola, vedrà dall’altro proporre i cibi della tradizione umbra presso la “Locanda dell’antica Basilica”, posto su un terrazzamento affacciato verso la splendida valle del Tevere.

Il sipario sulla manifestazione si è alzato alle 15 con l’inaugurazione delle scene di vita: l’arco degli argentarii, l’accampamento dei legionari con scene di vita militare e didattiche sull’esercito romano, l’ufficio delle guardie urbiche al servizio di uno dei magistrati di Ocriculum, il bosco dei cacciatori con l’accampamento, il laboratorio didattico sulla caccia antica, il magister e i suoi scolari con la didattica sui giochi antichi magistra vitae, il piccolo vicolo dell’Ocriculum del II secolo DC, l’antica “tavola calda” romana. Ed ancora musici, danzatrici e banco didattico con la ricostruzione degli strumenti dell’antichità (a cura di Marco Sciascia), il foro dove si possono trovare le famiglie più importanti di Ocriculum: Iulia, Iunia, Comina, Cluvia, l’area sacra alla Dea Valentia, scene di vita contadina con didattiche, allevatori, forno e “ad mensam agricolae” con la bottega del pane, della pizza, della frutta secca e degli ortaggi, il mercato e gli artigiani con banchi e didattiche per bambini e adulti, la ricostruzione dell’antico porto sul Tevere con navigazione su barche fluviali antiche, e la piazza con i mercanti ed infine l’antica “tavola fredda” disposta nella piazza del porto. In programma poi il rito alla Dea Valentia, al porto dell’olio i Ludi Piscatorii, corteo del magistrato fino al porto, rito a Vulcano e ludi tra i marinai, poi ritorno del magistrato in città, alle 19.45 dal Porto dell’Olio fino al Mausoleo della Gens Cominia è previsto il ritorno della salma di un eques della Legio XVI al porto e funus verso l’area dei Castra, alle 21 l’Aulularia di Plauto.

Ocriculum AD 168, dal 2015, fa parte del progetto Anticae Viae, network di eventi su scala nazionale che ha come obiettivi la sensibilizzazione del grande pubblico attorno ad aree tematiche storico-culturali e la promozione di aree di interesse storico-artistico.