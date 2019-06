Calcio e ciclismo le sue passioni: addio a storico tifoso

Ciclismo, calcio e... belle donne erano le sue passioni.

Giorgio Sidori, ma conosciuto da tutti come Charly, è morto nella notte di giovedì 6 giugno 2019 a 74 anni, visto che era nato il 6 dicembre del 1944.

Il suo soprannome - per l'appunto Charly - derivava proprio da uno dei sui miti ciclistici, quel Charly Gaul del quale negli anni 50-60 era stato grandissimo tifoso, ma a Terni - e a Borgo Rivo in particolare, dove ha vissuto per tutta la vita - tutti lo conoscevano in quanto "memoria storica" della Virgilio Maroso, società calcistica per la quale aveva seguito per decenni ogni allenamento e ogni partita, da quelle del settore giovanile alla prima squadra, tenendo una dettagliatissima "contabilità" delle presenze di ogni singolo giocatore, persino agli allenamenti.

Oltre naturalmente al suo amore per la Ternana, altra grandissima passione, conservando migliaia e migliaia di giornali che raccontavano le sorti della squadra rossoverde, dal dopoguerra ai giorni nostri.

Charly era decisamente un personaggio fuori dal comune, come dimostrato anche nell'abbigliamento, con il suo vezzo di indossare scarpe diverse una dall'altra o la sua vistosa pelliccia nei mesi invernali.

In sella alla sua fedele bicicletta, scendeva da Borgo Rivo al centro di Terni praticamente tutti i giorni, d'estate come d'inverno, portando con sé spesso qualcuno dei suoi quaderni, pieni di foto e ritagli dedicati a ciclismo, calcio e, talvolta, anche alle belle donne.

Nella foto in alto lo vedete con l'ex rossoverde dei tempi della serie A Paolo Pandrin, incontrato a corso Tacito e al quale stava mostrando ritagli "d'epoca" sulla mitica Ternana di Viciani, della quale il difensore fu protagonista.

Non è esagerato dire che se ne è andato un piccolo pezzo di storia di Terni.