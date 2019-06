Svaligiata abitazione in centro e in pieno giorno

Un’abitazione è stata letteralmente svaligiata in centro a Terni, in via Pascarella, in pieno giorno, per un bottino di diverse migliaia di euro.

I topi d’appartamento hanno agito nella tarda mattinata di mercoledì 5 giugno 2019 mentre i proprietari erano fuori. In base a una prima stima, si parla di oltre 5 mila euro solo in gioielli.

I ladri hanno sottratto diversi monili in oro ma anche denaro in contanti, argenteria e altri oggetti di valore.

Un rientro a casa decisamente amaro per i proprietari a cui non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia di Stato. La seguente denuncia in questura ha fatto scattare immediatamente le indagini.

