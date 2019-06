"Ti sgozzo i figli": le minacce via web all'arbitro

Non solo offese, ma vere e proprie minacce di morte, per lui e per la sua famiglia: "So dove abiti, ti brucio la famiglia", o "Ti sgozzo i figli".

Una violenza verbale che non ha potuto tollerare neanche un arbitro, in quanto tale abituato a ricevere offese dagli spalti, e talvolta non solo da lì. Decidendo così di sporgere denuncia.

Paolo Tagliavento, oggi vice presidente della Ternana dopo aver… appeso il fischietto al chiodo, ricorda l’episodio con leggerezza, ma nel 2017, quando si presentò negli uffici di Terni della polizia postale, era fortemente turbato.

“Avevo arbitrato Roma-Inter – ricorda Tagliavento – c’era stato un episodio al limite, come spessissimo avviene durante una partita di quel livello (un rigore concesso per fallo su Gervinho avvenuto proprio all’altezza della linea dell’area di rigore, col dubbio dentro-fuori ndr). Per tutto il periodo dell’arbitraggio non ho mai avuto profili social, ma ne esistevano alcuni a mio nome di fan. Quella volta, contrariamente a quanto era mia abitudine, ci buttai l’occhio. E rimasti sconvolto".

La polizia locale ha poi individuato gli autori delle minacce, sparsi in varie parti d'Italia.

Quando sono iniziati ad arrivare gli avvisi agli indagati, poi quello della chiusura delle indagini, anticamera del rinvio a giudizio, nella mente degli “odiatori da tastiera” è scattato qualcosa.

“Sono iniziate ad arrivate decine di lettere di scuse", continua ancora l’ex arbitro che alla fine ha ritirato le querele.

