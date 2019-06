Famiglia con due bambini coinvolta in un incidente stradale

A Terni un incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 3 giugno in viale dello Stadio. Tre le auto coinvolte in un tamponamento a catena: una Toyota, una Skoda e una Renault Kadjar. A bordo di quest'ultima vettura una famiglia con un neonato e un altro bimbo in tenera età. Entrambi non hanno riportato ferite e anche gli altri automobilisti coinvolti se la sono cavata soltanto con lievi contusioni. Sul posto il 118 e la polizia locale.