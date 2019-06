In quattrocento nella grande tavolata apparecchiata

Sono state quattrocento le persone che sabato sera, 1 giugno 2019, si sono date appuntamento in corso Vecchio, a Terni, per il Gustamaggio.

Una lunga tavolata, composta da 70 tavoli, per ben 200 metri di lunghezza, in cui si sono ritrovati tanti ternani che avevano voglia di stare insieme, fare festa e socializzare.

Un evento nato come momento di aggregazione e socialità proprio nel luogo, corso Vecchio, dove si dice che Furio Miselli ideò il Cantamaggio.

L’obiettivo, centrato in pieno dagli organizzatori, era proprio quello di dare vita ad una festa che celebrasse la natura che si rinnova con i sapori della tradizione locale, i suoni ed i profumi di primavera. Per questo motivo è stata allestita al centro della via, una lunga tavolata con posti a sedere, di fatto una vera “cena di strada”.

Dalle 18 corso Vecchio si è animato con spettacoli di poesia, esibizioni musicali, serenate eseguiti da gruppi folkloristici, animazione.