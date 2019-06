Alla festa senza invito e scoppia la rissa: un ferito

Botte da orbi nel tardo pomeriggio di domenica 2 giugno 2019, poco dopo le 19, a Terni, in viale Brin, nei pressi di via Campofregoso, in mezzo alla strada.

La lite ha coinvolto almeno due uomini di origini senegalesi, uno dei quali è stato fermato dalla Volante e l'altro è finito in ospedale dopo essere stato ferito con una bottiglia di vetro. Le condizioni di quest'ultimo non sono comunque gravi.

Da quanto ricostruito, uno dei due si era presentato ad una sorta di festa organizzata da connazionali ma la sua presenza non era gradita. Da qui la lite, prima a parole e poi sfociata in qualcosa di più davanti agli occhi dei passanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, della Volante e gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale per accertamenti.

Il fermato avrebbe dichiarato di essere stato inseguito da almeno tre persone: elemento da accertare visto che non è escluso che gli altri 'partecipanti' si siano adoperati per sedare il parapiglia, prima delle forze dell'ordine.