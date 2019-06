Assegnato il mondiale di tiro con l'arco 3D

Il World Archery, ovvero la federaazione mondiale della specialità, ha scelto: sarà ancora Terni ad ospitare i campionati mondiali di tiro con l’arco 3D, in programma nel 2021.

Per la città e il suo territorio, quindi, una nuova occasione di vetrina internazionale e di sviluppo turistico, sulla scia di quanto già avvenne nel 2013 e nel 2015, quando il campo di gara della cascata delle Marmore ospitò, rispettivamente, gli europei e due anni dopo i mondiali.

Promotore e organizzatore di tutti e questi tre eventi - i due svolti e quello appena assegnato - è Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni, che già si è messo in moto per... fare centro anche questa volta.

“E’ una bella soddisfazione e un onore - attacca Tombesi - segno che le due precedenti esperienze organizzative avevano avuto ottimi riscontri. Dal punto di vista delle presenze, nel 2015 in una settimana registrammo oltre 12 mila pernottamenti. In quei mondiali parteciparono le nazionali di 32 Paesi, ma si trattava di un anno pre olimpico, nel quale, solitamente, le varie federazioni puntano alla preparazione di specialità nelle quali poi si gareggia nella kermesse dei cinque cerchi, e il tiro 3D non è tra queste. Il 2021, invece, sarà anno post olimpico e per questo ci aspettiamo l’arrivo di almeno 35 nazioni”.

