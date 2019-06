Ex palazzo sanità, 5,4 milioni per comprarlo

Oltre 5.100 metri quadrati in centro, di quello che fino a pochi anni fa era il palazzo della sanità, con ambulatori, laboratori e uffici.

Oggi l’Usl Umbria 2, che ne detiene la massima parte (3.542 mq), insieme ad Arpa e Istituto zooprofilattico (rispettivamente 1.233 e 370 mq) lo vende (bando pronto) ad un prezzo già fissato, sul quale la legge non consente di condurre trattative al ribasso, ovvero 5 milioni e 400 mila euro.

In altri tempi ci sarebbe stata la corsa all’acquisto, da parte di costruttori e imprenditori edili, anche perché l’edificio si trova tra via Vico e via Muratori, ad un passo dalla stazione ferroviaria, e la destinazione d’uso prevede non solo uffici ma anche residenziale. Attualmente, però, la situazione del mercato immobiliare è più complessa, ma comunque non esiste alternativa, da parte degli enti che ne detengono la proprietà, che non sia l’alienazione.

La procedura per la vendita l’abbiamo avviata già da tempo - spiega il direttore amministrativo dell’Usl 2, Enrico Martelli - il prezzo di 5 milioni e 400 mila euro è frutto di una stima avvalorata dall’Agenzia delle Entrate, come prevede la legge”.

Il bando è praticamente pronto, verrà pubblicato a breve. L’unica cosa certa è che ci sarà scritta questa cifra, senza possibilità di trattare.

“Offerte al ribasso sono irricevibili - chiarisce ancora Martelli - diciamo che si parte da questa cifra a salire, la legge non ci consente di intavolare trattative al di sotto di quanto stimato dall’Agenzia delle Entrate. Se non in una seconda fase, se cioé il primo bando andasse deserto”.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 1° giugno 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)