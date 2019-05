Fiamme al tredicesimo piano di un palazzo

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle 20,15 di venerdì 31 maggio 2019 per un principio di incendio sviluppatosi al 13esimo piano di un palazzo in via Gramsci, a Terni.

A prendere fuoco una canna fumaria, sembra di un locale che si trova nello stesso edificio.

I vigili hanno impiegato comunque poco tempo per avere ragione del fuoco e mettere in sicurezza la parte dell'ultimo piano interessata dal principio di incendio.

La zona è la stessa di via Libertini, dove lo scorso 6 maggio divampò un incendio che, in quel caso, distrusse completamente un'abitazione (LEGGI).